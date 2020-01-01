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Стало известно, сколько крымчан призвали в армию РФ

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Призыв населения в армию на оккупированных территориях является одним из видов военных преступлений.
Юношей, не желающих служить в оккупационной армии, преследуют
Юношей, не желающих служить в оккупационной армии, преследуют
mil.ru

В оккупированном Крыму с 2014 года в армию незаконно призвали более 28 тыс. жителей полуострова. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ).

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"Более 28 000 человек были призваны с начала оккупации. Параллельно с этим оккупанты преследуют тех, кто не хочет служить в их армии, возбуждают против них уголовные дела", - отметил заместитель руководителя Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин.

Наряду с незаконным призывом, сообщил правозащитник, участились политически мотивированные преследования крымчан.

По нашим данным, 109 человек являются политическими заключенными, из них 69 человек – это крымские мусульмане, которые преследуются в основном за участие в Хизб ут-Тахрир или в других мусульманских организациях, - сообщил заместитель председателя КПГ.

Напомним, Кулеба заявил, что "не нужно бросать в один котел Крым и Донбасс". Глава МИД считает, что переговоры по разным украинским территориям не должны пересекаться.

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Теги: Крым, Россия, правозащитники
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