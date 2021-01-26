В Украине появится институт ветеранского омбудсмена

Эта структура будет защищать права ветеранов АТО/ООС.

В Украине может появиться институт ветеранского омбудсмена. С такой инициативой выступило Министерство по делам ветеранов, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

Читай также: “Мы сделаем адской тему Крыма для РФ”, - Кулеба

По её словам, в Украине за почти семь лет российской военной агрессии не создано эффективного механизма правовой защиты и правовой помощи ветеранам АТО/ООС.

Лапутина отметила, что после начала российской агрессии в разы увеличилось количество обращений военнослужащих и добровольцев о нарушении их прав, отсутствии юридической помощи.

Читай также: Россия довела до ручки: Кулеба объяснил проблемы Крыма

Именно поэтому Министерство по делам ветеранов предлагает создать институт ветеранского омбудсмена. Эта структура будет заниматься защитой прав ветеранов АТО/ООС.

Ранее стало известно, что первый саммит “Крымской платформы“ состоится 23 августа 2021 года. На нем планируют принять конкретные решения по деоккупации полуострова.