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В Украине появится институт ветеранского омбудсмена

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Эта структура будет защищать права ветеранов АТО/ООС.
Юлия Лапутина
Юлия Лапутина
facebook.com/mva.gov.ua/

В Украине может появиться институт ветеранского омбудсмена. С такой инициативой выступило Министерство по делам ветеранов, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

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По её словам, в Украине за почти семь лет российской военной агрессии не создано эффективного механизма правовой защиты и правовой помощи ветеранам АТО/ООС. 

Лапутина отметила, что после начала российской агрессии в разы увеличилось количество обращений военнослужащих и добровольцев о нарушении их прав, отсутствии юридической помощи. 

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Именно поэтому Министерство по делам ветеранов предлагает создать институт ветеранского омбудсмена. Эта структура будет заниматься защитой прав ветеранов АТО/ООС.

Ранее стало известно, что первый саммит “Крымской платформы“ состоится 23 августа 2021 года. На нем планируют принять конкретные решения по деоккупации полуострова.

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Теги: Украина, Лапутина, Министерство по делам ветеранов, ветераны, омбудсмен
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Комментариев (1)
Курьер    26.01.2021, 10:45
Оценка:  -22
Курьер
Как бы еще распилить бюджет нищей страны????
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