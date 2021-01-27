В Украине убрали последний памятник Ленину

Он находился в селе Старые Трояны Одесской области.

В селе Старые Трояны Одесской области снесли памятник Владимиру Ленину, сообщил в Facebook активист Сергей Стерненко. Утверждается, что это был последний в Украине памятник Ленину (кроме временно оккупированных украинских территорий).

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Памятник в селе Старые Трояны снесли ночью. Кто это сделал – не сообщается.

Больше памятников Ленину в нашей стране не осталось. Однако, в селе Холмское Одесской области недавно обнаружили бюст коммунистического идеолога Карла Маркса. Местные жители его, видимо в целях конспирации, называют бюстом болгарского поэта Христа Ботева.

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Ранее сообщалось, что в одесском селе Калчево местные власти отказывались демонтировать памятник Ленину. Они утверждали, что для этого нет денег.