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В Украине убрали последний памятник Ленину

Комментариев: 3
Он находился в селе Старые Трояны Одесской области.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/ssternenko/

В селе Старые Трояны Одесской области снесли памятник Владимиру Ленину, сообщил в Facebook активист Сергей Стерненко. Утверждается, что это был последний в Украине памятник Ленину (кроме временно оккупированных украинских территорий).

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Памятник в селе Старые Трояны снесли ночью. Кто это сделал – не сообщается.

Больше памятников Ленину в нашей стране не осталось. Однако, в селе Холмское Одесской области недавно обнаружили бюст коммунистического идеолога Карла Маркса. Местные жители его, видимо в целях конспирации, называют бюстом болгарского поэта Христа Ботева.

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Ранее сообщалось, что в одесском селе Калчево местные власти отказывались демонтировать памятник Ленину. Они утверждали, что для этого нет денег.

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Теги: памятник ленину, Одесская область
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Комментариев (3)
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БЕЗУМЕЦ+    27.01.2021, 11:17
Оценка:  +2
БЕЗУМЕЦ+
Чтобы тупорылая вата усралась - поствить памятник Бандере.
alex-zol    27.01.2021, 11:06
Оценка:  -22
alex-zol
А теперь все в очередь на оплату коммуналки)))))))))))))))))) тупорылые зассыки)))))))))))))
WTF2wtf    27.01.2021, 11:31
Оценка:  +2
WTF2wtf
Как там, раша уже сокращает и так жалкие подачки оккупированному и опущенному ей Донбассу?
Поэтому в этом нищем путинском гетто стали коммуналку поднимать? ... а там с работой и зарплатами все хуже на порядок под путинским быдлом
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