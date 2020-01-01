Памятник Ленину продали с аукциона на Черниговщине

Вырученные деньги планируют использовать, чтобы благоустроить территорию, где ранее стоял монумент.

В Черниговской области с аукциона продали памятник Ленину snovmr.gov.ua

В Черниговской области в городе Сновск с аукциона продали памятник Ленину. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Сновска в четверг, 27 февраля.

Благодаря аукциону за памятник смогли выручить 375 тысяч гривен.

Отмечается, что памятник был демонтирован в 2016 году и хранится на территории ЗАО Коммунальщик.

"Аукцион, который был запланирован в электронной торговой системе в октябре 2019 года, не состоялся из-за отсутствия поданных заявлений. Тогда было принято решение о снятии с продажи на аукционе памятника, чтобы избежать уменьшения суммы продажи на 50%, что является условием при проведении малой приватизации", - сообщили в горсовете.

Вторая попытка продать памятник через систему Prozorro состоялась в начале февраля 2020 года со стартовой ценой 326 тыс. грн. Купить памятник изъявили желание два участника - ООО ТРЕЙД ИНВЕСТ СТАЛЬ и ООО РАЗВИТИЕ-СВ.

Победителем аукциона стало ООО РАЗВИТИЕ-СВ (г. Запорожье), объявив свою цену в 375 тыс. грн, обогнав конкурента, который предложил 373,5 тыс. грн. Сейчас идет процедура проверки документов победителя.

Полученные от продажи памятника средства используют на благоустройство территории перед домом культуры, где раньше стоял памятник.

"По этому вопросу будут проведены общественные обсуждения. Ранее жителями города было поддержано предложение сделать на этом месте фонтан", - подытожили власти города.

Напомним, что ранее в центре Киева облили зеленкой памятник Ватутину. Правоохранители догнали и задержали одного хулиганов. Задержанным оказался 19-летний парень.

Также сообщалось, что активисты заявили о сносе последнего памятника Калинину в Украине. Из-за бюрократических проволочек процесс сноса памятника затянулся более чем на три месяца.

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