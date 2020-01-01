Против экс-министра обороны начнут спецрасследование

Подозреваемый скрывается от следствия, поэтому суд разрешил использовать специальную процедуру расследования.

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР и предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего Министра обороны Украины, который скрывается от органов следствия и суда. Об этом информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Отмечается, что решение суда дает правоохранителям право вести досудебное расследование в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia).

Разрешение предоставлено в уголовном производстве, где фигурируют бывшие Президент Украины, Министр внутренних дел Украины и его заместитель, глава Службы безопасности Украины и его первый заместитель, командующий внутренних войск МВД Украины и другие высокопоставленные должностные лица.

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Все они подозреваются в том, что в составе преступной группы с 18 по 20 февраля 2014 года незаконно препятствовали проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, а также в превышении власти и служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям. В частности им вменяют организацию умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, а также умышленного нанесения тяжких телесных повреждений.

В сообщении Офиса Генпрокурора не называется имя подозреваемого, однако следует отметить, что во время указанных событий пост министра обороны Украины занимал Павел Лебедев. 21 февраля 2014 года он выехал из Киева в Севастополь, где скрывается от правосудия до сих пор.

Напомним, Президент Чехии сравнил штурм Капитолия с украинским Майданом. Земан подчеркнул, что последние события в Вашингтоне показали “трусость уходящего политика“.