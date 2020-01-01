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В Виннице ищут хозяина украинского "Хатико"

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Лайка целую неделю просидела у дороги, внимательно всматриваясь в каждое проезжающее авто.
Преданный пес пять дней не сходил с места в 20 мороз, дожидаясь хозяина
Преданный пес пять дней не сходил с места в 20 мороз, дожидаясь хозяина
Скрин

В селе Марьяновка Винницкой области местные жители ищут хозяина украинского “Хатико“. Белая лайка целую неделю просидела у дороги на морозе. Об этом сообщает ТСН в среду, 27 января. 

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Местной жительнице Елене стало жалко собаку, она взялась подкармливать лайку, а после забрала на передержку. Женщина уверена, от животного просто избавились, выбросив на улицу.

“Пять дней она вообще не сходила с места, это был мороз 20 градусов. Она дружелюбна, я заметила, что мужчина, который ее кормил, она к нему так ластилась, больше чем ко мне“, - отметила она.

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Теги: Винница, Хатико, хозяин, собака
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