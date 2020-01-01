В сети показали видео, как одессит “серфил” по снегу

Мужчина привязал доску к авто и на скорости проехался по заснеженной дороге.

В Одессе очевидцы засняли, как экстремал катался по снегу на доске для серфинга. Видео, герой которого “плывет” по снегу, появилось в сети.

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На кадрах видно, что мужчина привязал доску к легковому авто, после чего лег, ухватившись за нее. В итоге одессит на скорости проехался по заснеженной трассе, так как машина ехала достаточно быстро. Судя по восторженным возгласам, горожанин получил удовольствие от такого развлечения.

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Отметим, что в этом году снегопады бьют рекорды в Одессе. Южный город уже несколько раз за эту зиму засыпало обильными осадками. При этом горожане уже даже успели насладиться зимней погодой, так как из-за морозов снег тает медленно.

В последний раз такие снегопады в Одессе были лет пять назад. Это немного выбило из привычного ритма жизнь города. Дороги застыли в пробках, а в некоторых районах были перебои со светом.

Напомним, ранее мы писали, что как непогода отразилась на Украине, в ГСЧС назвали статистику.

