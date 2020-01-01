Британский штамм COVID уже в Украине - ученый

Новую мутацию в Украине до сих пор не выявили потому, что в стране не проводятся соответствующие анализы, рассказал ученый-биофизик.

Ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, доктор Семен Есилевский уверен, что британскую мутацию коронавируса уже завезли в Украину. Об этом Есилевский рассказал в интервью Укринформу, которое было опубликовано в пятницу, 29 января.

Он отметил, что для определения штаммов коронавируса, циркулирующих на территории страны, требуется специальное исследование геномов вируса, которого в Украине не проводят.

"Секвенирование геномов вируса у нас не проводится нигде и никак. Точка. Некоторые образцы из Украины секвенировались где-либо в Европе, их туда отправляли на обработку. Какое-то количество образцов якобы недавно отправляли снова. Но это абсолютная капля в море", - заявил он.

По словам ученого, по сравнению с теми объемами образцов, которые регулярно секвенируют такие страны как Великобритания, США, страны Европы, проверенное Украиной количество образцов слишком мало, чтобы понимать, какие штаммы коронавируса ныне циркулируют.

"Это мизерные проценты, и мы не знаем, какой штамм и в каком количестве у нас ходит. А британский (штамм - ред.) уже завезли, это абсолютно точно. Мы же не закрывали сообщение с Британией ", - отметил Есилевский.

Он также отметил, что антитела к коронавирусу дают 80-85% защиты от повторного заражения.

"Из последнего прочитанного мной большого исследования - если человек перенес болезнь, он получает 80-85 процентов защиты от повторного заражения. Эффективность, так сказать, естественных антител где-то плюс-минус такая, как и искусственная вакцинация. И хватает этого по крайней мере на полгода", - сказал ученый.

По его словам, устойчивость иммунитета зависит от генетических особенностей каждого человека. Однако, как сработает иммунитет переболевшего человека на новый штамм пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Польше выявили британский штамм коронавируса. В стране проведут исследование с целью понять масштабы распространения мутации.

Также ученые выяснили, как британский штамм COVID распространялся по миру. Исследователи проанализировали мобильность населения 19 стран с помощью приложения Facebook.

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