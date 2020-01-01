Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине

В центральных, южных и северных областях ожидается снег.

1 февраля в большинстве северных, центральных областей, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег (прирост снежного покрова 5-10 см), днем ​​в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м / с. На дорогах северных, центральных областей - гололедица (уровень опасности, желтый). 30-31 января на дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица (и уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читай также: Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушения движения автотранспорта на отдельных участках дорог!

На данный момент наблюдается местами небольшой снег во Львовской, Тернопольской и Закарпатской, небольшой снег с дождем в Луганской, дождь в Донецкой областях.

По информации Укрэнерго остаются обесточенными 108 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесская - 75, Николаевская - 33. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады Облэнерго.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет.

Читай также: МЧС предупредило о гололеде на дорогах и налипании снега

Остается ограниченным движение:

Одесская область - тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган.

Николаевская область - тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

К расчистке дорог от Службы автомобильных дорог привлечено 1 тыс. 30 человек и 840 ед. техники.

Прогноз погоды в Украине на 30 января

Днем в Украине снег, на Закарпатье, в южных, восточных и большинстве центральных областей с дождем. На дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица. В Приазовье и в Карпатах местами порывы ветра 15-20 м / с. Температура от 2 ° мороза до 3 ° тепла; в восточных областях и южной части 2-7 ° тепла.

На Киевщине небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура 0-2 ° мороза.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцев предупредили о “желтом” уровне опасности.