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"Это очень неправильно": Зеленский о беседе с Трампом в 2019 году

Комментариев: 4
В 2019 году Белый Дом опубликовал стенограмму беседы президентов Украины и США.
Скандал с Зеленским едва не стоил Трампу должности еще в 2019 году
Скандал с Зеленским едва не стоил Трампу должности еще в 2019 году
кадр из видео

Публикация телефонного разговоров президентов Украины и США в 2019 году была неправильным решением. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью изданию Axios, сообщает президентская пресс-служба.

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Глава украинского государства отметил, что во время тогдашнего скандала ему было обидно читать в СМИ, что Дональд Трамп на него давил во время телефонной беседы.

“Возможно, мы меньше, чем Соединенные Штаты, но мы независимая Украина. Мы доказали это России, когда удержали свою территорию, и мы продолжаем это доказывать. Вот почему он не давил. Я бы этого никогда не сказал“, - подчеркнул президент Украины.

В то же время Зеленский считает, что предавать огласке тот разговор всё равно не следовало.

Я считаю, что это очень неправильно. И опубликовала это не Украина. Я бы никогда этого не допустил. Неважно, о чем мы говорили, но этот разговор - первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. И ни в коем случае никто из нас не имел права опубликовывать такие вещи, - заявил глава государства.

Читай также: Трамп о стенограмме: Там не было никакого давления

Напомним, летом 2019 года американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом Доме сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины Трамп давил на Зеленского, чтобы тот дал ему компромат на Байдена – будущего кандидата в президенты США.

В итоге Белый Дом опубликовал неполную стенограмму телефонных переговоров Зеленского и Трампа, а Конгресс США начал формальную процедуру импичмента, которая однако так и не привела к отставке Дональда Трампа.

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Теги: Трамп, Зеленский, президент, США
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Комментариев (4)
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CCS    01.02.2021, 13:22
Оценка:  +1
CCS
Мережа глючить)
CCS    01.02.2021, 13:21
Оценка:  +1
CCS
З часом з"являться картини в дусі соцреалізму: "Головнокомандувач Зеленський утримує свою территорію від Росії". І цикл книжок: "Мала Земля"; "Целіна"; "Відродження"... все як в часи Застою: є Генсєк, який взагалі не розуміє, що відбувається в країні, є розпад держави, але "всьо нормально!"
CCS    01.02.2021, 13:21
Оценка:  0
CCS
З часом з"являться картини в дусі соцреалізму: "Головнокомандувач Зеленський утримує свою территорію від Росії". І цикл книжок: "Мала Земля"; "Целіна"; "Відродження"... все як в часи Застою: є Генсєк, який взагалі не розуміє, що відбувається в країні, є розпад держави, але "всьо нормально!"
CCS    01.02.2021, 13:21
Оценка:  0
CCS
З часом з"являться картини в дусі соцреалізму: "Головнокомандувач Зеленський утримує свою территорію від Росії". І цикл книжок: "Мала Земля"; "Целіна"; "Відродження"... все як в часи Застою: є Генсєк, який взагалі не розуміє, що відбувається в країні, є розпад держави, але "всьо нормально!"
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