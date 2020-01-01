“Все возможно”, - “Слуга” о коалиции с “Батькивщиной”

Руководитель “Слуги народа” Давид Арахамия не исключает объединения с “Батькивщиной”.

Фракция Слуга народа допускает возможность формирования коалиции с партией Батькивщина.

Читай также: В США потребовали от Google удалить из магазина приложений Telegram

Об этом заявил глава Слуги народа Давид Арахамия, передает Укринформ.

По словам Арахамии, пока еще конкретно этот вопрос не обсуждался. Но, в принципе, по его словам, не исключено, что слияние двух политсил в парламенте произойдет.

Все возможно в стране, - отметил Давид Арахамия.

Читай также: Сменила имидж: Тимошенко засветила в Раде новую прическу

Политик добавил, что “слугам” еще не приходилось работать в формате коалиции. По словам нардепа, для них, как для монобольшинства, это может быть немного непривычно, но они не против такого сотрудничества.

В таком режиме придется согласовывать друг с другом больше вопросов. Но мы за потенциальное соглашение с партией Тимошенко или с какой-либо другой фракцией или группой и в целом – готовы к открытому диалогу, - подчеркнул Арахамия.

Как известно, Юлия Тимошенко ранее заявила, что Батькивщина готова объединиться со Слугой народа и вообще с кем угодно, если это пойдет на благо Украине.

Напомним, ранее мы писали, что появилось приложение для контроля “слуг народа“.

