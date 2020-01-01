В Украине затяжная экономическая депрессия, - Министр финансов

По словам главы Минфина, упадок в стране наблюдается уже третий год.

Украина находится в состоянии затяжной экономической депрессии.

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Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 министр финансов Сергей Марченко.

Марченко говорит, что признаки депрессии в стране наблюдались еще в 2019 году. Уже тогда, к примеру, упали показатели промышленного производства.

Таким образом, экономика переживает упадок уже третий год. При этом, по словам главы Минфина, эпидемия коронавируса только ускорила деструктивные процессы.

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В то же время, несмотря на 90 млрд долл. госдолга в конце 2020 года, долговая нагрузка Украины не является критической, говорит Марченко. Министр уточнил, что критическим будет сентябрь, так как в сентябре страна должна заплатить больше 2 млрд долларов.

Также известно, что нардеп Даниил Гетманцев ранее назвал Украину самой бедной страной в Европе. По его мнению, зарплаты украинцев могут сравняться с польскими лет через 30-40.

Напомним, ранее мы писали, что генсек ООН сравнил нынешнее время с 1945 годом.

