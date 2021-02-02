Янукович пригласил ГБР в Ростов: следователи дали ответ

Правоохранители объяснили свою позицию касательно допроса Януковича на территории РФ.

Защита бывшего президента Виктора Януковича обратилась в Офис генерального прокурора и в Государственное бюро расследований с просьбой к прокурорам прибыть по месту его временного пребывания в Российской Федерации для “выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел Майдана“. Об этом пишет “Интерфакс-Украина“ со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения “Aver Lex“, которое защищает Януковича.

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В то же время в Офисе генерального прокурора заявляют, что не могут допросить экс-президента Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, поскольку Россия не предоставляет для этого соответствующей международной помощи.

Об этом руководитель департамента по расследованию “дел Майдана“ Офиса генпрокурора Алексей Донской заявил в ​​комментарии “Украинской правде“.

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“Участие прокуроров в проведении процессуальных действий на территории другого государства возможно только через механизм международной правовой помощи. Но (и мы это неоднократно подчеркивали) все наши запросы, в том числе по делу о расстрелах на Майдане, Россия выполнить отказывается, ссылаясь на это, что дело, мол политическое“, - пояснил Донской.

Напомним, в конце января Януковичу сообщили о новом подозрении в госизмене. По мнению следствия, подписав “Харьковские соглашения“, которыми разрешил Черноморскому флоту РФ и дальше базироваться в Севастополе, бывший президент помог России заниматься подрывной деятельностью против Украины.