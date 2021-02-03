Экс-президенту помешали выборы.

Блокировка каналов: Порошенко объяснил, почему не сделал это сам УНИАН

Бывший глава государства Петр Порошенко объяснил, почему сам не заблокировал телеканалы из группы Виктора Медведчука. Санкции были отложены на постизбирательный период. Об этом экс-президент сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам Порошенко, заблокированные телеканалы являются орудием информационной войны России, которую она ведет против Украины.

“И в этой войне Украина имеет право защищаться, используя для этого все существующие инструменты“, – написал он.

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Бывший глава государства отметил, что в 2018 году его команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах в отношении украинских каналов, которые являются пророссийскими. Однако документ реализован не был по причине президентский выборов. Закрытие каналов в этот период создало бы проблему признания честности выборов.

“Мы отложили это на постизбирательный период. Но выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его. Это – ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил “а почему уже это решение не принял Порошенко“, – отметил экс-президент.

Ранее блокировку каналов объяснила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.