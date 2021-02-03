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Разумков объяснил, почему не голосовал за санкции против ТВ-каналов

Комментариев: 6
В сложившейся ситуации "все не на месте", считает глава парламента.
Разумков объяснил, почему не голосовал за санкции против ТВ-каналов
Разумков объяснил, почему не голосовал за санкции против ТВ-каналов
УНИАН

Спикер Верховной Рады объяснил, почему на заседании СНБО он не проголосовал за санкции против ряда ТВ-каналов. Такие меры политик считает “плохими“. Его слова передает “Бабель“.

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Стоит отметить, что во время голосования на заседании СНБО Разумков был единственным, кто не поддержал ограничительные меры.

“Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательство. А тут все не на месте“, – объяснил глава парламента свою позицию.

Он также отметил, что если говорить о телеканалах, то санкции в их отношении – это плохо.

“И касаемо каналов – санкции это плохо. Несмотря на то, чьи они“, – добавил Разумков в комментарии.

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Как сообщалось, Владимир Зеленский ввел санкции в среду, 3 февраля, по итогам голосования членов СНБО. Ограничительные меры касаются депутата, и владельца ТВ-каналов, Тараса Козака. В Офисе президента телеканалы назвали “пулом“ Виктора Медведчука. Они используют инструменты иностранной пропаганды, считает Михаил Подоляк.

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Теги: Дмитрий Разумков, санкции, Владимир Зеленский, СНБО, Виктор Медведчук, каналы
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Комментариев (6)
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bxzrteek    03.02.2021, 11:12
Оценка:  -24
bxzrteek
Разумков просто знает что клоун-политический труп.
Путин-Xyйло    03.02.2021, 11:17
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Но это не ботоксному решать! В Украине так это не работает! Это на кацапщине ОМОН бьет - значит любит, в Украине - выгребает в ответ!
Операторська    03.02.2021, 11:01
Оценка:  +2
Операторська
при чому тут чиї (хоч і це взаємопов язано)? ти ж дивись в корінь - що вони показували і насправді на кого (державу) працювали !
БРОКЕР_666    03.02.2021, 10:55
Оценка:  -4
БРОКЕР_666
потому что - даунито-хромосомо
antonio111333    03.02.2021, 10:55
Оценка:  -24
antonio111333
хоч у одного ума хватило не вльопатись
Путин-Xyйло    03.02.2021, 11:00
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Воно в "ру3кій мір" вльопалось!
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