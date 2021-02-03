В сложившейся ситуации "все не на месте", считает глава парламента.

Разумков объяснил, почему не голосовал за санкции против ТВ-каналов УНИАН

Спикер Верховной Рады объяснил, почему на заседании СНБО он не проголосовал за санкции против ряда ТВ-каналов. Такие меры политик считает “плохими“. Его слова передает “Бабель“.

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Стоит отметить, что во время голосования на заседании СНБО Разумков был единственным, кто не поддержал ограничительные меры.

“Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательство. А тут все не на месте“, – объяснил глава парламента свою позицию.

Он также отметил, что если говорить о телеканалах, то санкции в их отношении – это плохо.

“И касаемо каналов – санкции это плохо. Несмотря на то, чьи они“, – добавил Разумков в комментарии.

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Как сообщалось, Владимир Зеленский ввел санкции в среду, 3 февраля, по итогам голосования членов СНБО. Ограничительные меры касаются депутата, и владельца ТВ-каналов, Тараса Козака. В Офисе президента телеканалы назвали “пулом“ Виктора Медведчука. Они используют инструменты иностранной пропаганды, считает Михаил Подоляк.