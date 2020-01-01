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Пропавший на Донбассе украинский военнослужащий находится в плену боевиков

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В штабе призвали военнослужащих и гражданских в зоне проведения операции Объединенных сил быть чрезвычайно осторожными.
Оперативное командование "Север" сообщило, что российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим
Оперативное командование "Север" сообщило, что российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим
facebook/kommander.nord

Российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим во время дежурства в зоне Операции объединенных сил. Об этом в среду, 4 февраля, заявили в оперативно-тактической группировке "Север".

Отмечается, что военнослужащий пропал 28 января. 

"На одной из позиций ВСУ в районе проведения ООС исчез военнослужащий. Несколько дней продолжались поиски. 3 февраля оккупационная власть так называемой "ДНР" опубликовала несколько видео с этим военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих собратьев", - говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ.

"Сейчас детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие. Но данный случай еще раз доказывает, что русские оккупанты способны на любые подлые действия, лишь бы навредить имиджу защитников Украины", – сказано в сообщении.

Ранее Офис президента по поручению Владимира Зеленского начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач военных ВСУ, находящихся на территории Донбасса.

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Теги: плен, донбасс, исчезновение, военнослужащие, ВСУ, ООС
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Источник: korrespondent.net

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