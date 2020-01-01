Владельцу крупной строительной сети сообщили подозрение

Бизнесмен набрал бюджетных контрактов на полмиллиарда и выполнял их с максимальным числом нарушений.

Следователи Службы безопасности сообщили владельцу крупной сети строительных фирм о подозрении в предложении взятки должностному лицу. Как отметили в СБУ, гражданин уже и так является фигурантом ряда производств, в которых подозревается в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах

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Сообщается, что оперативники спецслужбы задержали в Николаеве бухгалтера, которая по указанию владельца предприятия предлагала 10 тысяч долларов взятки должностному лицу Государственной фискальной службы. Неправомерная выгода предназначалась чтобы исключить фирму из перечня налогоплательщиков, отвечающих критериям рискованности.

Коммерческие предприятия, конечным бенефициаром которых является бизнесмен, специализируются на освоении бюджетных средств, направляемых для реконструкции и строительства объектов критической инфраструктуры. Структуры подозреваемого в целом получили более 0,5 миллиарда бюджетных средств.

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Предприятия бизнесмена выполняли работы с многочисленными нарушениями требований, использовали материалы ненадлежащего качества, нарушали технологии производства и строительства, привлекали для поставки продукции и выполнения работ фирмы с признаками фиктивности. Из-за этого у компаний фигуранта возникали постоянные проблемы с правоохранительными органами. Один из таких вопросов и пыталась решить в Николаеве бухгалтер бизнесмена.

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Украине обличителей коррупции защитят и вознаградят. Рада одобрила создание Единого портала сообщений о коррупции.