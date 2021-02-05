Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вице-спикер ВР пожурил депутатов, которые “гуляли” по сессионному залу

Комментариев: 1
Инцидент произошел во время заседания ВР.
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
скриншот видео

Во время пленарного заседания Верховной Рады несколько депутатов покинули рабочие места и отправились гулять по залу. Инцидент произошел 5 февраля.

Читай также: В Раде готовят закон об отзыве нардепов

Об этом стало известно из видео, опубликованного на канале Рады в YouTube.

Поведением нардепов возмутился первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Также он был не доволен тем, что когда министры стали уходить, нардепы тоже засобирались, а некоторые направились к выходу.

Уважаемые депутаты. Прошу остаться в зале и продолжить работу. Зал покидает только правительство, а не народные депутаты. У вас еще есть чем заняться. Спасибо, - обратился замглавы ВР к народным избранникам.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, сколько получил Разумков в Раде за январь.

Поделись:
Теги: Верховная Рада, вице-спикер, заседание, парламент, сессия, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Стр    05.02.2021, 13:51
Оценка:  0
Стр
ага проблемы индейцев вождя не епут)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь