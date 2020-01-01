В Днепре мужчина с топором грозился убить собственную мать

Полиция задержала агрессивного гражданина, который оказался вооружен еще и пистолетом с гранатой.

В Днепре в четверг, 4 февраля, на улице Беляева мужчина угрожал собственной матери физической расправой. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровщины, мужчина подкрепил свои угрозы топором и пистолетом.

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Отмечается, что в полицию позвонила женщина и сообщила о домашнем насилии со стороны сына. На место происшествия, на улицу Беляева, выехал экипаж патрульных. Их встретила заявительница. Женщина сообщила, что ее 37-летный сын в состоянии алкогольного опьянения угрожал ей топором и пистолетом.

Родственник не отрицал, что у него есть оружие. Полицейские заметили, что в комнате на столе лежат ножи. Также мать мужчины рассказала, что в шкафу злоумышленник прячет гранату.

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Полицейские надели на мужчину наручники и вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. Во время осмотра помещения была найдена боевая граната РГ-42, пистолет и 15 патронов. Гражданина доставили в отделение полиции.

Напомним, в Виннице пьяный уголовник взял в заложники семью и угрожал взорвать. Ранее судимый гражданин грозился убить жену и ребенка.