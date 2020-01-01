Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре мужчина с топором грозился убить собственную мать

Комментариев: 0
Полиция задержала агрессивного гражданина, который оказался вооружен еще и пистолетом с гранатой.
В Днепре мужчина с топором грозился убить собственную мать
© facebook.com/dnipropolice
Фото 1/3
В Днепре мужчина с топором грозился убить собственную мать
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Днепре в четверг, 4 февраля, на улице Беляева мужчина угрожал собственной матери физической расправой. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровщины, мужчина подкрепил свои угрозы топором и пистолетом.

Читай также: В Мариуполе нашли склад с оружием: 1,6 тыс гранат и 61 пистолет

Отмечается, что в полицию позвонила женщина и сообщила о домашнем насилии со стороны сына. На место происшествия, на улицу Беляева, выехал экипаж патрульных. Их встретила заявительница. Женщина сообщила, что ее 37-летный сын в состоянии алкогольного опьянения угрожал ей топором и пистолетом.

Родственник не отрицал, что у него есть оружие. Полицейские заметили, что в комнате на столе лежат ножи. Также мать мужчины рассказала, что в шкафу злоумышленник прячет гранату.

Читай также: Под Днепром мужчина убил друга поленом, а потом повесился

Полицейские надели на мужчину наручники и вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. Во время осмотра помещения была найдена боевая граната РГ-42, пистолет и 15 патронов. Гражданина доставили в отделение полиции.

Напомним, в Виннице пьяный уголовник взял в заложники семью и угрожал взорвать. Ранее судимый гражданин грозился убить жену и ребенка.

Поделись:
Теги: оружие, граната, топор, Днепр
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь