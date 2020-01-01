В сети показали, как выглядят платные камеры в украинском СИЗО
В Лукьяновском СИЗО Киева находится самая дорогая камера в Украине. Стоимость проживания в сутки в ней составляет две тысячи гривен, за семь дней – восемь тысяч, за месяц – 12 тысяч гривен, пишет Сегодня.
В следственном изоляторе есть платные камеры и попроще. Всего их шесть, одна из которых женская.
В такой камере стоят четыре односпальные кровати. Камеры оборудованы кондиционером, в помещении есть микроволновая печь и плазменный телевизор.
"Жилец" платной камеры может выбирать блюдо из предложенного меню. Свои продукты можно разместить в холодильнике.
Внутри помещения находятся души и туалет.
Проект с платными камерами является экспериментальным и запущен для сбора средств, которые пойдут на ремонт других помещений, где живут заключенные.
Cмотрите фотогалерею: В сети показали, как выглядят платные камеры в украинском СИЗО
Напомним, что ранее глава Минюста Денис Малюська презентовал "подарочные сертификаты" в СИЗО.
Добаивм, что Минюст рассказал, сколько заработали на платных камерах СИЗО.
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