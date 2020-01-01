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В сети показали, как выглядят платные камеры в украинском СИЗО

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Платные камеры в Лукьяновском СИЗО имеют все удобства – телевизор, холодильник, кондиционер. Сидельцу даже предлагается разнообразное меню.
Всего платных камер шесть
Всего платных камер шесть
segodnya.ua

В Лукьяновском СИЗО Киева находится самая дорогая камера в Украине. Стоимость проживания в сутки в ней составляет две тысячи гривен, за семь дней – восемь тысяч, за месяц – 12 тысяч гривен, пишет Сегодня.

В следственном изоляторе есть платные камеры и попроще. Всего их шесть, одна из которых женская.

В такой камере стоят четыре односпальные кровати. Камеры оборудованы кондиционером, в помещении есть микроволновая печь и плазменный телевизор.

"Жилец" платной камеры может выбирать блюдо из предложенного меню. Свои продукты можно разместить в холодильнике.

Внутри помещения находятся души и туалет.

Проект с платными камерами является экспериментальным и запущен для сбора средств, которые пойдут на ремонт других помещений, где живут заключенные.

Напомним, что ранее глава Минюста Денис Малюська презентовал "подарочные сертификаты" в СИЗО.

Добаивм, что Минюст рассказал, сколько заработали на платных камерах СИЗО.
 

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Теги: Украина, камера, СИЗО, Лукьяновский СИЗО, заключенные
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Источник: korrespondent.net

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