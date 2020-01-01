Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЦИК зарегистрировала трех кандидатов на довыборы в Раду

Комментариев: 0
Предвыборная агитация за кандидатов на довыборах в Верховную Раду Украины продлится до 26 марта.
Результаты промежуточных выборов ЦИК должна установить до 12 апреля
Результаты промежуточных выборов ЦИК должна установить до 12 апреля
Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех кандидатов на промежуточные выборы в Верховную Раду. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщила пресс-служба ЦИК.

"Во время заседание 9 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в народные депутаты Украины Шевченко Александра Леонидовича, выдвинутого политической партией «За майбутнє», в одномандатном избирательном округе № 87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021", - говорится в сообщении.

Ранее ЦИК уже зарегистрировала двух кандидатов в народные депутаты Украины: Викторию Шилова - в ОВО № 50 (Донецкая область) и Михаила Ноняка - в ОВО № 87 (Ивано-Франковская область), добавили в пресс-службе.

Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата в округах №87 и № 50.

Напомним, 17 января повторные выборы мэров прошли в трех городах. По данным ЦИК, на 20:00 явка избирателей на выборах городского головы в Борисполе составила 30,15%, в Броварах – 43,02%, а в Новгород-Северском – 41,48%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, депутаты, ЦИК, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь