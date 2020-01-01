ЦИК зарегистрировала трех кандидатов на довыборы в Раду

Предвыборная агитация за кандидатов на довыборах в Верховную Раду Украины продлится до 26 марта.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех кандидатов на промежуточные выборы в Верховную Раду. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщила пресс-служба ЦИК.

"Во время заседание 9 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в народные депутаты Украины Шевченко Александра Леонидовича, выдвинутого политической партией «За майбутнє», в одномандатном избирательном округе № 87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021", - говорится в сообщении.

Ранее ЦИК уже зарегистрировала двух кандидатов в народные депутаты Украины: Викторию Шилова - в ОВО № 50 (Донецкая область) и Михаила Ноняка - в ОВО № 87 (Ивано-Франковская область), добавили в пресс-службе.

Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата в округах №87 и № 50.

Напомним, 17 января повторные выборы мэров прошли в трех городах. По данным ЦИК, на 20:00 явка избирателей на выборах городского головы в Борисполе составила 30,15%, в Броварах – 43,02%, а в Новгород-Северском – 41,48%.

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