Нардепы предлагают не облагать налогом лотерейные выигрыши

Законопроект был опубликован на сайте Верховной Рады.

Депутаты “Слуги народа”, групп “За майбутнє” и “Довіра” предложили отменить налоги для некоторых выигрышей в лотерею.

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Об этом стало известно из соответствующего законопроекта №5042, который появился на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, облагать налогом предлагается доходы в виде призов и выигрышей, полученных в спортивных состязаниях, в том числе бильярдном спорте. Также с призов от других розыгрышей может снимать налог налоговый агент во время начисления.

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В то же время доход в виде отдельного выигрыша в азартных играх и лотереях, сумма которого не превышает 50 тыс. грн, предлагается не облагать налогом. Если выигрыш больше 50 тыс., агент высчитает налоги из общей суммы.

Сейчас законопроект находится на стадии рассмотрения. Его должен тщательней изучить комитет ВР по вопросам финансов и налоговой политики.

Напомним, ранее мы писали, что “слуга” внес в декларацию два миллиона, указав, что он их выиграл.

