Снайпер боевиков на Донбассе ранил украинского солдата

ВСУ открыли ответный огонь.

Сегодня, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил снайпер боевиков ранил украинского военнослужащего. Об этом в Facebook сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ возле населенного пункта Пески. Украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Ему немедленно оказали медицинскую помощь, после чего оперативно госпитализировали. По предварительной информации, состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное.

Украинские военнослужащие открыли ответный огонь. Про ранение солдата уже известили мониторинговую миссию ОБСЕ.

В каком подразделении проходил службу раненый военнослужащий, а также его имя и фамилия – пока не известно.

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Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил в Мариуполе умерла украинская военнослужащая Ярослава Коляденко. Она проходила службу по контракту в 56-й отдельной механизированной бригаде.