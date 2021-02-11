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Медики смогут летать в регионы на вертолетах МВД, - Аваков

Комментариев: 1
В частности, авиацию привлекут для эвакуации больных и нужд трансплантологии.
Арсен Аваков
Арсен Аваков
mvs.gov.ua

Авиацию МВД будут активно задействовать в медицине, начнут уже в этом году. В частности, для оказания экстренной медпомощи жителям регионов.

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Об этом рассказал министр Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Аваков уточнил, что врачам будет предложено совместно разработать аэромедицинскую систему эвакуации. Кроме того, авиацию МВД хотят направить в помощь трансплантологии. В первую очередь, вертолеты намерены использовать, чтобы летать в отдаленные населенные пункты.

Это значительно повысит уровень оказания медпомощи в регионах. Как минимум, семь миллионов украинцев смогут максимально быстро получить медпомощь в критических для здоровья ситуациях. Наконец-то, мы увидим, что такое санавиация не только на словах, - отметил Аваков.

Министр добавил, что единая система авиабезопасности будет развиваться. В этом году МВД планирует получить дополнительных 28 вертолетов.

Напомним, ранее мы писали, что на дорогах в Украине в три раза увеличат количество камер видеофиксации.

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Теги: МВД, Аваков, медики, вертолеты, авиация
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Комментариев (1)
ibnXattab    11.02.2021, 13:52
Оценка:  -1
ibnXattab
А шо, еще остались вертолеты МВД??? Я думал уже давно по профилю работают, доставка кокса на виллы и пентхаусы...
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