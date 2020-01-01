Киев подарил Флоренции памятник молодому Тарасу Шевченко

Монумент будет установлен в центре итальянского города, его откроют в день рождения поэта.

Украинцы передали в дар Италии бронзовый памятник Тарасу Шевченко. Решение официально было принято 11 февраля на пленарном заседании Киевсовета голосами 101 депутата.

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Об этом сообщает Вечерний Киев.

Уточняется, что скульптуру установят в центре Флоренции. Ее решили поставить возле библиотеки делле Облате. Там уже под монумент демонтировали фонтан во дворе. А откроют его в день рождения Кобзаря 9 марта.

Мы передаем памятник Тарасу Шевченко, как знак продолжающихся дружеских отношений и сотрудничества, нашим итальянским друзьям. Скульптуру изготовили на деньги меценатов, - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Скульптура создана из бронзы. Ее автор – известный скульптор из Дрогобича Олег Пинчук. Кобзарь изображен в молодом возрасте с рукописями в руке.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве приспустят главный флаг Украины.

