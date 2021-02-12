Резников озвучил потери от оккупации Донбасса и Луганщины

По данным министра, ущерб составил около 375 млрд грн.

Из-за оккупации части Донецкой и Луганской областей Украина потеряла 375 млрд грн.

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Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Интерфакс-Украина.

Министр уточнил, что подсчетом занимался Центр экономических стратегий. Он добавил, что в эту сумму не включена стоимость активов, расположенных на временно неподконтрольных землях.

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Также Резников рассказал, что для того, чтобы восстановить восток Украины после вывода войск РФ, понадобится больше 21 млрд доллара. Такие данные, по его словам, привел Венский международный институт.

Отметим, что, по состоянию на 12 февраля, НБУ продавал доллар по курсу 27,838 грн.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине живут десятки тысяч лиц без гражданства.

