В Украине живут десятки тысяч лиц без гражданства

Кабмин сейчас работает над определением статуса таких лиц.

В Украине на сегодня, по разным данным, без документов проживает около 30 тысяч человек. Об этом на заседании коллегии Министерства внутренних дел Украины заявила первая заместитель Председателя Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Наталья Науменко, пишет УНН.

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“Такие лица не рассматриваются как граждане какого-либо государства и не имеют права на работу, образование, медицинское обслуживание, получение социальных услуг, пенсий и т.п., и становятся маргиналами нашего общества“, - сказала Науменко.

Сейчас ГМС разработан специальный порядок определения статуса “лицо без гражданства“. Он находится на рассмотрении в Кабмине, и миграционная служба ожидает его принятия, заявила Науменко. Это поможет решить проблему лиц без гражданства.

Напомним, Резников рассказал, что будет с россиянами в Крыму после деоккупации. За время оккупации в Крым переселились сотни тысяч россиян.