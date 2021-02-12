Стало известно имя убитого на Донбассе бойца ВСУ

Он погиб вечером 11 февраля.

Вчера вечером, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады Владислав Лященко. Об этом в Facebook сообщило командование бригады.

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Пророссийские боевики из крупнокалиберного пулемета обстреляли позиции ВСУ недалеко от села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области. Владислав Лященко 1996 года рождения погиб на взводном опорном пункте.

Командование 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего похода выразило искренние соболезнования семье погибшего защитника Украины

“Отомстим за каждого нашего воина, которые ценой своих жизней защищают мирное небо для каждого украинца. Покойся с миром, Влад…“, - написали боевые товарищи Владислава.

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Напомним, 6 февраля в районе Новомихайловки в результате обстрела боевиков погибли старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Они тоже проходили службу в 28-й ОМБр.