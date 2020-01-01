Под Житомиром девушку доставили к скорой на лошадях
В Житомирской области 14-летнюю пациентку из села Хотыж пришлось доставлять на повозке с запряженными лошадьми. Дело в том, что из-за сильных снегопадов ни “скорая“, ни спецавтомобиль ГСЧС не смогли помочь. Заносы для авто оказались непреодолимыми.
Об этом сообщает ГСЧС с понедельник, 15 февраля.
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В пресс-службе отмечают, что медики, застрявшие в снегах, вызвали спасателей. После прибытия спецавтомобиля оказалось, что даже на таком транспорте в село добраться невозможно.
Врачи пошли к больной пешком. Пациентка нуждалась в госпитализации. На помощь пришли местные жители, организовавшие транспортировку на повозке с запряженными лошадьми.
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“Уже дальше пациентку спасатели транспортировали на спецтехнике, а потом вместе на носилках – до автомобиля скорой помощи, который освободили из снежного заноса. Потом медики смогли самостоятельно продолжить движение в районную больницу“, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что на Одесщине скончался младенец. Скорая застряла в сугробах.