Под Житомиром девушку доставили к скорой на лошадях

Ни машина "скорой помощи", ни спецтехника ГСЧС не смогли преодолеть сугробы. Доставить пациентку в больницу получилось только при помощи повозки с запряженными лошадьми.

Лошади прошли там, где не справилась даже техника спасателей ГСЧС

В Житомирской области 14-летнюю пациентку из села Хотыж пришлось доставлять на повозке с запряженными лошадьми. Дело в том, что из-за сильных снегопадов ни “скорая“, ни спецавтомобиль ГСЧС не смогли помочь. Заносы для авто оказались непреодолимыми.

Об этом сообщает ГСЧС с понедельник, 15 февраля.

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В пресс-службе отмечают, что медики, застрявшие в снегах, вызвали спасателей. После прибытия спецавтомобиля оказалось, что даже на таком транспорте в село добраться невозможно.

Врачи пошли к больной пешком. Пациентка нуждалась в госпитализации. На помощь пришли местные жители, организовавшие транспортировку на повозке с запряженными лошадьми.

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“Уже дальше пациентку спасатели транспортировали на спецтехнике, а потом вместе на носилках – до автомобиля скорой помощи, который освободили из снежного заноса. Потом медики смогли самостоятельно продолжить движение в районную больницу“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что на Одесщине скончался младенец. Скорая застряла в сугробах.