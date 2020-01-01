Более 50% украинцев уже переболели коронавирусом, - вирусолог

Переболевшим вакцинироваться не нужно.

На данный момент более 50% украинцев уже переболели COVID-19. Такое заявление в интервью "Главкому" сделала заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко.

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По её словам, многие жители Украины болели коронавирусом, но даже не знают об этом. У них есть антитела к этому вирусу.

Мироненко утверждает, что в нашей стране есть "существенная прослойка населения, которая не чувствительна к этой болезни". Она уверена, что скоро "вообще некому будет болеть".

Вирусолог подчеркнула, что людям, которые переболели коронавирусом, вакцинироваться от этой болезни не нужно. Главное, иметь документальное подтверждение, что действительно переболел этим заболеванием.

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Она отметила, что даже если после коронавируса у человека не появились антитела, это совсем не означает, что после нового контакта с вирусом он опять заболеет.

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 15 февраля 2021 года было подтверждено 1 273 475 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 116 779 человек, а 24 392 – умерли.