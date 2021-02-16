Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Штепа в суде назвала себя настоящим патриотом

Комментариев: 1
Она утверждает, что находилась в плену боевиков.
Неля Штепа
Неля Штепа
УНИАН

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в сепаратизме, сегодня, 16 февраля, давая показания в Орджоникидзевском райсуде Харькова, заявила, что не призывала к отделению города от Украины. Себя она назвала настоящим патриотом, сообщает "Интерфакс-Украина".

Читай также: Суд над Штепой побил рекорд скорости заседаний

Она утверждает, что находилась в плену боевиков, поэтому была вынуждена в интервью российскому телеканалу одобрить действия Путина и выступить на митинге 9 мая 2014 года. В противном случае боевики якобы угрожали убить её и её семью.

В суде Штепа заявила, что до того, как попала в плен, она несколько раз информировала о сложной ситуации в городе и.о. президента Украины Александра Турчинова, премьер-министра Арсения Яценюка, а все свои действия согласовывала с главой Донецкой ОГА Сергеем Тарутой.

Читай также: Неле волю: В Славянске горсовет проголосовал за освобождение Штеп

Напомним, Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Её подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и в создание террористической организации.

Ранее стало известно, что Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию в размере 3600 евро за нарушение права на свободу.

Поделись:
Теги: Неля Штепа, суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Woodbrother    16.02.2021, 17:16
Оценка:  0
Woodbrother
Влупите этой московитской козе лет 30 строгого режима за сепаратизм и измену родине.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь