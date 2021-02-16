Штепа в суде назвала себя настоящим патриотом

Она утверждает, что находилась в плену боевиков.

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в сепаратизме, сегодня, 16 февраля, давая показания в Орджоникидзевском райсуде Харькова, заявила, что не призывала к отделению города от Украины. Себя она назвала настоящим патриотом, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Она утверждает, что находилась в плену боевиков, поэтому была вынуждена в интервью российскому телеканалу одобрить действия Путина и выступить на митинге 9 мая 2014 года. В противном случае боевики якобы угрожали убить её и её семью.

В суде Штепа заявила, что до того, как попала в плен, она несколько раз информировала о сложной ситуации в городе и.о. президента Украины Александра Турчинова, премьер-министра Арсения Яценюка, а все свои действия согласовывала с главой Донецкой ОГА Сергеем Тарутой.

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Напомним, Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Её подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и в создание террористической организации.

Ранее стало известно, что Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию в размере 3600 евро за нарушение права на свободу.