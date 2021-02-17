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Кулеба о разговоре Кравчука с главарем боевиков: Его статус позволяет

Комментариев: 1
Кравчук участвовал в токшоу на российском телеканале.
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
leonid-kravchuk.com.ua

Исторический статус главы украинской делегации в минской ТКГ Леонида Кравчука позволяет ему появляться в разных эфирах. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя появление Кравчука в токшоу российского телеканала с главарем боевиков Денисом Пушилиным, сообщает LIGA.net.

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Кулеба отметил, что не может быть никаких вопросов к Кравчуку о его патриотичности и принципиальности, ведь он достойно представляет Украину в минской ТКГ и на международной арене. 

“Но сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу“, – объяснил министр.

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15 февраля Кравчук участвовал в токшоу на российском телеканале. В эфир подключили главаря террористический организации “ДНР“ Пушилина, и Кравчук несколько минут поговорил с ним.

Ранее Леонид Кравчук призвал международное сообщество ввести дополнительные санкции в отношении к России, так как она продолжает нарушать международное право.

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Теги: Леонид Кравчук, Дмитрий Кулеба, телеканал
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Комментариев (1)
Пyтин-Xуйлo    17.02.2021, 11:01
Оценка:  -25
Пyтин-Xуйлo
А кто эту помойку видел?
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