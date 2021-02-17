"Двойные стандарты": Путин ответил на блокировку каналов в Украине
Блокировка в Украине трех телеканалов, принадлежащих нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку, является политикой двойных стандартов. Такое мнение в среду, 17 февраля, высказал в общении с главами парламентских фракций в Госдуме президент России Владимир Путин, сообщают российские СМИ.
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По мнению российского лидера, украинская власть применяет двойные стандарты, когда речь идет о понимании свободы слова.
“В Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу“, - заявил Путин.
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Российский президент считает, что данное решение руководства Украины имеет признаки использования властных инструментов в собственных политических целях.
Напомним, Путин заявил, что Россия “не бросит Донбасс“. Путин назвал СМИ четвертой властью, на которой лежит “огромная ответственность за Россию в целом“.
ВЕДУЩИХ, КАРЛ!!!
ведущее свою войну против Украины силами россии и полностью за счет российского бюджета,
развернувшее под эту свою преступную войну массированную антиукраинскую пропаганду за счет государства на уровне гитлеровской ... Хyйло, смешавшее захваченный им Донбасс с грязью