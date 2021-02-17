"Двойные стандарты": Путин ответил на блокировку каналов в Украине

Российский президент обеспокоен свободой слова в Украине.

Блокировка в Украине трех телеканалов, принадлежащих нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку, является политикой двойных стандартов. Такое мнение в среду, 17 февраля, высказал в общении с главами парламентских фракций в Госдуме президент России Владимир Путин, сообщают российские СМИ.

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По мнению российского лидера, украинская власть применяет двойные стандарты, когда речь идет о понимании свободы слова.

“В Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу“, - заявил Путин.

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Российский президент считает, что данное решение руководства Украины имеет признаки использования властных инструментов в собственных политических целях.

Напомним, Путин заявил, что Россия “не бросит Донбасс“. Путин назвал СМИ четвертой властью, на которой лежит “огромная ответственность за Россию в целом“.