Путин заявил, что Россия "не бросит Донбасс"

Путин назвал СМИ четвертой властью, на которой лежит "огромная ответственность за Россию в целом".

Во время беседы с главными редакторами российских СМИ, которая прошла в закрытом формате еще 10 февраля, президент России Владимир Путин заверил, что РФ "не бросит Донбасс ни смотря ни на что". Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает ТАСС.

Во время общения с журналистами Путин заявил, что у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе".

"На наших с вами плечах - я говорю „наших с вами“, потому что вы четвертая власть - огромная ответственность за Россию в целом. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", - сказал российский президент.

Путин ежегодно проводит закрытые встречи с главными редакторами росСМИ. На этих встречах действует правило - общение проходит в формате off the record, то есть ответы остаются непубличными.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал, что будут опубликованы выдержки из закрытой для прессы встречи.

Напомним, президент России Владимир Путин считает, что править миром будут те, кто станет лидером в развитии науки и технологий.

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