Нардепы урегулировали заочный арест по делам Майдана

Соответствующий законопроект был принят за основу.

Рада приняла за основу законопроект №2164, которым регулируется заочный арест для рассмотрения в суде дел по Майдану.

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Об этом стало известно из соответствующей трансляции с заседания парламента.

Законопроект поддержало 299 депутатов. Согласно ему, будут внесены правки в Уголовный процессуальный кодекс.

В документе прописано несколько оснований для инициирования розыска подозреваемого. Так, фигуранта могут объявить в розыск, если не известно, где он находится. Также если он не является к следователю, прокурору или в суд, несмотря на то, что получил повестку, и есть подозрение, что он уехал из страны или скрывается в неподконтрольной части Украины.

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Помимо этого, законопроект допускает рассмотрение ходатайства об аресте или избрании меры пресечения без присутствия подозреваемого или обвиняемого. Это возможно в том случае, если уже есть постановление о розыске. Если фигуранта постановили арестовать, сумму залога не определяют, а в розыске он находится неограниченное время, пока не предстанет перед профильными органами.

Также проект содержит условия, при которых проводится специальное досудебное расследование или открывается производство. Процедура назначается, если фигурант не является к следователю или в суд, а также после вынесения постановления о его розыске. Кроме того, документ позволяет закрыть дела, по которым было назначено досудебное расследование, но постановление о его проведении не передали в суд.

Напомним, ранее мы писали, что украинский МИД направил ноту Грузии.

