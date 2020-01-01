Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Судью из Закарпатья осудили на 6 лет тюрьмы за взятки

Комментариев: 0
Мужчина получил $400 и 10 тыс грн за свои “услуги”.
Судью из Закарпатья осудили на 6 лет тюрьмы за взятки
Судью из Закарпатья осудили на 6 лет тюрьмы за взятки
Специализированная антикоррупционная прокуратура / Telegram

Судью из Закарпатья осудили на 6 лет тюрьмы. Доказано, что за взятки он обещал помочь решить вопросы в административном деле. Подробности сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Читай также: Украина отказалась хранить в РФ свои ядерные отходы

Известно, что Высший антикоррупционный суд 16 февраля, во вторник, признал виновным судью Раховского райсуда Закарпатской области. Его уличили в совершении коррупционных преступлений в марте 2019 года. Согласно решению, судья был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Следствие доказало, что осужденный два раза брал взятки. Первый раз он получил $400 в сентябре 2018 года, а затем в марте 2019 года ему была передана сумма в 10 тыс грн.

Читай также: Витренко о повышении цены на газ:“До конца года будет по 6,99 грн”

За деньги судья обещал повлиять на положительное решение в административном деле. Последнее рассматривал другой судья. Также мужчина обещал в пользу заявителя рассмотреть гражданское дело о взыскании долга.

Деньги судье передавали прямо в его служебном кабинете.

Ранее сообщалось, что Венедиктова обещает приговоры по делу о расстрелах на Майдане уже в 2021 году.

Поделись:
Теги: судья, суд, взятка, коррупция, тюрьма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь