Мужчина получил $400 и 10 тыс грн за свои “услуги”.

Судью из Закарпатья осудили на 6 лет тюрьмы за взятки Специализированная антикоррупционная прокуратура / Telegram

Судью из Закарпатья осудили на 6 лет тюрьмы. Доказано, что за взятки он обещал помочь решить вопросы в административном деле. Подробности сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Известно, что Высший антикоррупционный суд 16 февраля, во вторник, признал виновным судью Раховского райсуда Закарпатской области. Его уличили в совершении коррупционных преступлений в марте 2019 года. Согласно решению, судья был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Следствие доказало, что осужденный два раза брал взятки. Первый раз он получил $400 в сентябре 2018 года, а затем в марте 2019 года ему была передана сумма в 10 тыс грн.

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За деньги судья обещал повлиять на положительное решение в административном деле. Последнее рассматривал другой судья. Также мужчина обещал в пользу заявителя рассмотреть гражданское дело о взыскании долга.

Деньги судье передавали прямо в его служебном кабинете.

Ранее сообщалось, что Венедиктова обещает приговоры по делу о расстрелах на Майдане уже в 2021 году.