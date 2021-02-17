На Киевщине будут судить убийц Амины Окуевой

На скамье подсудимых семь человек.

В Киевской области прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении организатора и шести участников преступной группы, которых обвиняют в убийстве добровольца Амины Окуевой и в ещё нескольких заказных убийствах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По версии следствия, участники преступной организации за денежное вознаграждение совершали заказные убийства в 2016-2019 годах.

Они убили директора компании “Капарол“, директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также Амину Окуеву. Заказчики этих убийств сейчас находятся в розыске.

Обвиняемым инкриминируют создание и участие в преступной организации, умышленные убийства из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия, незаконное изготовление взрывного устройства. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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Напомним, 30 октября 2017 года в Киевской области было совершено вооруженное нападение на машину, в которой ехали Адам Осмаев и его жена Амина Окуева. От полученных ранений Окуева умерла, а её муж выжил.

Ранее стало известно, что в Киеве в честь Окуевой назвали одну из улиц.