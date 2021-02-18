"Будем называть войну войной, а не каким-то АТО" – Кравчук

Глава украинской делегации на переговорах по Донбассу призвал называть вещи своими именами.

Для урегулирования ситуации на Донбассе Украина должна действовать активно и системно, а сам конфликт называть войной. Такое мнение высказал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в комментарии каналу “Украина 24“.

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“Мы должны действовать активно, системно и не давая никакой возможности, шанса нашим оппонентам, России, думать, что Украина поступится национальными стратегическими интересами. Этого не было и никогда не будет“, - заявил Кравчук.

Глава украинской переговорной группы в ТКГ подчеркнул, что при этом происходящее следует называть своими именами, не прибегая к неподходящим формулировкам.

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“Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить “они нас провоцируют и стреляют, убивают“. Это странная формулировка. Мы должны говорить “они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине“, а не “провоцируют“. Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО“, - отметил Кравчук.

Напомним, Кравчук рассказал, при каком условии Украина продолжит работу в ТКГ. Глава украинской делегации отметил, что консультации продолжатся, если от них будет толк.