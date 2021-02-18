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"Будем называть войну войной, а не каким-то АТО" – Кравчук

Комментариев: 6
Глава украинской делегации на переговорах по Донбассу призвал называть вещи своими именами.
Леонид Кравчук предложил называть войну войной
Леонид Кравчук предложил называть войну войной
УНИАН

Для урегулирования ситуации на Донбассе Украина должна действовать активно и системно, а сам конфликт называть войной. Такое мнение высказал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в комментарии каналу “Украина 24“.

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“Мы должны действовать активно, системно и не давая никакой возможности, шанса нашим оппонентам, России, думать, что Украина поступится национальными стратегическими интересами. Этого не было и никогда не будет“, - заявил Кравчук.

Глава украинской переговорной группы в ТКГ подчеркнул, что при этом происходящее следует называть своими именами, не прибегая к неподходящим формулировкам.

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“Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить “они нас провоцируют и стреляют, убивают“. Это странная формулировка. Мы должны говорить “они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине“, а не “провоцируют“. Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО“, - отметил Кравчук.

Напомним, Кравчук рассказал, при каком условии Украина продолжит работу в ТКГ. Глава украинской делегации отметил, что консультации продолжатся, если от них будет толк.

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Теги: Кравчук, ООС, конфликт на Донбассе
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Комментариев (8)
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hcr    18.02.2021, 13:41
Оценка:  -1
hcr
Кравчучка как всегда между капелек старается пробежать. Че не озвучил с кем война?
WTF2wtf    18.02.2021, 13:45
Оценка:  0
WTF2wtf
Монголия же напала на Украину и оккупировала Крым с Донбассом ...
Не знал?
президент россии же не лживое лицемерное Хyйло, ведущее войну против Украины ... типа
Michael2811    18.02.2021, 13:38
Оценка:  -22
Michael2811
Ну...... Это можно считать обьявлением войны??? Или старческий маразм и просто тешил покиздеть???.Попробуй! Как говорил Иосиф Сталин-Попытка не пытка!
WTF2wtf    18.02.2021, 13:46
Оценка:  0
WTF2wtf
Штатный быдлобот оккупантов из раши обязан постоянно косить под дебила или быть им в реале???
lusyika    18.02.2021, 13:34
Оценка:  -1
lusyika
Це називається - тиць, РОЗВИДНИЛОСЬ!!!!!
mtfderr    18.02.2021, 13:17
Оценка:  -28
mtfderr
Старпер,конечно нужно называть вещи своими именами.Тем более что определение:"Гражданская война"общедоступно.
CCS    18.02.2021, 13:20
Оценка:  +5
CCS
На росії почалась громадянська війна, згоден! Час вже Пєскову про це заявити відкрито! І нарешті вивчити прізвище Навального)
Кацапи, боріться з Пуйлом, може під час цієї боротьби перетворитесь на вільний народ.
WТF2wft    18.02.2021, 13:24
Оценка:  +1
WТF2wft
Антибес-Boxerogos- УкраинаЦэБурунди-РобинГуд- ШоколадныйБох-НеистовыйГун- КудлатыйКыць-СпасительМаккейн (и т.д.),
ты не устало скакать и тупо гадить, шизоид-украинофоб путинский?
Тебе только стабильно нахyй скакать,
штатный быдлобот-многостаночник оккупантов и убийц из раши ...
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