Ввод миротворцев ООН на Донбасс: Названо условие

Такую возможность в Нью-Йорке пока не обсуждают.

Миротворцы ООН могут быть введены на Донбасс. Это возможно только при условии, что Украина и Россия подпишут мирный договор. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Его слова передает “Левый берег“.

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По словам политика, сначала стороны конфликта должны достичь мирного соглашения. Позже его поддерживают в ООН, а также направляют миссию. Последняя должна изучить, какой формат подходит под подписанное мирное соглашение.

После передачи информации Совбезу, ООН и Украина смогут разработать мандат, объясняет Кислица. Соглашение передается Верховной Раде, чтобы его смогли рассмотреть депутаты.

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Представитель Украины при ООН также добавил, что украинское обращение в ведомство с просьбой ввода на Донбасс миротворцев отменено пока что не было. Однако в это же время в Нью-Йорке практическая дискуссия о начале данной миссии еще не идет.

Ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, почему Украина до сих пор не вступила в НАТО.