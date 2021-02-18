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Ввод миротворцев ООН на Донбасс: Названо условие

Комментариев: 6
Такую возможность в Нью-Йорке пока не обсуждают.
Ввод миротворцев ООН на Донбасс: Названо условие
Ввод миротворцев ООН на Донбасс: Названо условие
depositphotos.com

Миротворцы ООН могут быть введены на Донбасс. Это возможно только при условии, что Украина и Россия подпишут мирный договор. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Его слова передает “Левый берег“.

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По словам политика, сначала стороны конфликта должны достичь мирного соглашения. Позже его поддерживают в ООН, а также направляют миссию. Последняя должна изучить, какой формат подходит под подписанное мирное соглашение.

После передачи информации Совбезу, ООН и Украина смогут разработать мандат, объясняет Кислица. Соглашение передается Верховной Раде, чтобы его смогли рассмотреть депутаты.

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Представитель Украины при ООН также добавил, что украинское обращение в ведомство с просьбой ввода на Донбасс миротворцев отменено пока что не было. Однако в это же время в Нью-Йорке практическая дискуссия о начале данной миссии еще не идет.

Ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, почему Украина до сих пор не вступила в НАТО.

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Теги: ООН, миротворцы, Донбасс, Россия, Украина
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Комментариев (6)
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ЛежатьБандера    18.02.2021, 15:10
Оценка:  -21
ЛежатьБандера
В Сандунах всё устаканивать надо.
Maezztro    18.02.2021, 14:41
Оценка:  -23
Maezztro
Нет-гражданской войне на Донбассе!
WTF2wtf    18.02.2021, 14:44
Оценка:  +2
WTF2wtf
"Антибес-Boxerogos" - конченое быдло оккупантов и убийц из раши,
нах ты снова перелогинилось??????
Нахyй, тебе только нахyй ... штатный нацик-многостаночник путинский
СерыйКыць    18.02.2021, 14:35
Оценка:  -24
СерыйКыць
При чём здесь Украина?Этот договор должны подписать Россия и США.Ведь именно их холопы мочат друг-друга восьмой год подряд на Донбассе.
WTF2wtf    18.02.2021, 14:36
Оценка:  +4
WTF2wtf
"Антибес-Boxerogos" - конченое наци путинское,
нах ты снова перелогинилось, быдло контуженое?????????????????????
Тебе только нахyй,
шизоид-укринофоб упоротый ...
WTF2wtf    18.02.2021, 14:28
Оценка:  +1
WTF2wtf
Только россии нах не нужен мир - она ведет войну на территории Украины, а не у себя дома и может еще чморить оккупированный ей Донбасс долго и нудно ... а на миллионы местных президент россии сразу хер положил, начав эту свою войну и сделав их жертвами на заклание
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