Политическое давление на РФ будет увеличено, - МИД

Также планируют продолжить работу в международных судах против России.

Украина вместе с международными партнерами работает над усилением политического давления на Россию из-за того, что она аннексировала Крым и оккупировала часть территории Донецкой и Луганской областей. Об этом в своем видеообращении сегодня рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Украина также планирует в 2021 году работать в международных судах для привлечения РФ к международной политической ответственности.

Кулеба отметил, что в 2021 году заработает "Крымская платформа". В Украине состоится встреча глав лидеров этого объединения. Будут решаться конкретные вопросы по деоккупации Крымского полуострова.

Напомним, "Крымскую платформу" запустят и на базе ПАСЕ. Это дополнительная площадка для обсуждения нарушений прав человека на оккупированном полуострове.

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Ранее стало известно, что первый саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа 2021 года в Киеве. Лидеры каких стран будут в нем участвовать – пока точно не известно.