Военный нашел в магазине на Донбассе Московское пиво

Пиво Московское с этикеткой с изображением Кремля выпускается на подконтрольной Украине территории.

Вся информация на этикетке на украинском Telegram/Анатолий Штирлиц

Украинское предприятие выпустило пиво, на этикетке которого разместило Кремль и флаг РФ. Пиво называется Московское. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский военный Анатолий Штефан.

"Здесь дело не столько в названии пива Московское, а больше в триколоре российских оккупантов и Кремля на этикетке. Тех, кто уже 7 лет пытается всеми силами уничтожить Украину. Без слов...", - написал офицер ВСУ.

Пенный напиток разлит в пластиковую тару объемом 1,5 литра. Согласно этикетке пиво живое, светлое и фильтрованное.

Вся информация о составе пива и производителе написана на украинском языке.

Напомним, что перед Новым годом в Украине прогремел скандал из-за того, что под Киевом фабрика выпускает новогодние игрушки с логотипом армии России. В администрации подтвердили выпуск игрушек с армейской символикой, заявив, что последние шесть лет предприятие не смогло полностью отказаться от российского рынка. Позже стало известно, что елочные игрушки с логотипом армии РФ на фабрике ликвидировали. И.о. главы правления предприятия Павел Гукасов извинился за инцидент.

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