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Военный нашел в магазине на Донбассе Московское пиво

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Пиво Московское с этикеткой с изображением Кремля выпускается на подконтрольной Украине территории.
Вся информация на этикетке на украинском
Вся информация на этикетке на украинском
Telegram/Анатолий Штирлиц

Украинское предприятие выпустило пиво, на этикетке которого разместило Кремль и флаг РФ. Пиво называется Московское. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский военный Анатолий Штефан.

"Здесь дело не столько в названии пива Московское, а больше в триколоре российских оккупантов и Кремля на этикетке. Тех, кто уже 7 лет пытается всеми силами уничтожить Украину. Без слов...", - написал офицер ВСУ.

Пенный напиток разлит в пластиковую тару объемом 1,5 литра. Согласно этикетке пиво живое, светлое и фильтрованное.

Вся информация о составе пива и производителе написана на украинском языке.

Напомним, что перед Новым годом в Украине прогремел скандал из-за того, что под Киевом фабрика выпускает новогодние игрушки с логотипом армии России. В администрации подтвердили выпуск игрушек с армейской символикой, заявив, что последние шесть лет предприятие не смогло полностью отказаться от российского рынка. Позже стало известно, что елочные игрушки с логотипом армии РФ на фабрике ликвидировали. И.о. главы правления предприятия Павел Гукасов извинился за инцидент. 

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Теги: Россия, Украина, пиво, Кремль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СлепойПью    19.02.2021, 21:49
Оценка:  0
СлепойПью
У нас еще колбаса "московская" есть в магазинах, и сыр "российский", и пряники "тульские"! Маразм крепчал, майдан урчал...
bwexseer    19.02.2021, 21:48
Оценка:  0
bwexseer
Московские газ,электроэнергия,нефть...это можно.А вот"Московское"пиво нельзя!Гыгыгыгыгы!Долбойобы,до чего вы довели страну,"патриоты",бля!) ))))))))))))))))
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