На Херсонщине горел автомобиль Таврия

ГСЧС показала фото с места ЧП.

Инцидент произошел в Новотроицком районе Херсонщины. Там воспламенился автомобиль Таврия.

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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Херсонской области, показав фото.

Как стало известно, машина загорелась на улице Мира в селе Отрадном. Спасатели, получив сигнал о происшествии, сразу отправились на вызов.

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Огонь к приезду бойцов ГСЧС успел охватить площадь в 4 кв. м. Спасатели потушили пламя. Транспортное средство успело практически выгореть дотла.

Обстоятельства выясняются. Предположительная причина пожара – неисправность газового оборудования.

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