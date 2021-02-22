"Слуга" Беленюк научился определять COVID по запаху подмышек

В президентской фракции еще один нардеп отличился интересным заявлением о коронавирусе.

Народный депутат Украины из фракции “Слуга народа“ Жан Беленюк заявил о том, что научился диагностировать коронавирус по запаху. Такое признание нардеп сделал на своей странице в Фейсбук.

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“Обнаружил у себя способность определять людей перенёсших COVID-19 по запаху их тела. Вначале, у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг - партнеров, которые переболели ковидом, такой же запах“, - написал Беленюк.

Представитель президентской партии в парламенте признался, что перенесшие COVID-19 люди источают запах, который “почему-то напоминает чеснок“.

Друзья, может у кого-то тоже такие умения появились? Потому как, если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу “Україна має талант“, - написал он в заключение.

Напомним, в январе “Слуга“ Мошенец заявила, что считает коронавирус биологическим оружием.