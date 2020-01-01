Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Регулятор потребовал заблокировать более 400 сайтов

Комментариев: 0
Расследуется уголовное дело.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, потребовала от провайдеров заблокировать в Украине работу 426 сайтов. Весь список сайтов опубликован на сайте регулятора.

Читай также: 49% украинцев поддержали решение Зеленского закрыть три телеканала

Такое решение принято на основании требования следственного судьи Голосеевского райсуда Киева от 4 февраля по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество).

"Наложение ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ", - говорится в заявлении Нацкомиссии.

Читай также: Борьба за правду в условиях войны – Зеленский о блокировке каналов

Нужно отметить, что решение следственного судьи подлежит немедленному исполнению.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский, выполняя решение СНБО, подписал указ о блокировке телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, так как они финансировались из РФ.

Поделись:
Теги: провайдеры, сайты, блокировка, уголовное производство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь