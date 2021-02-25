Из-за опасности иногда приходится менять адрес – Венедиктова

Генпрокурор рассказала о проблемах своей ответственной должности.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вынуждена периодически менять место жительства из-за рисков, связанных с работой. Об этом она рассказала в интервью британскому изданию The Independent.

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“Мне приходилось время от времени менять адрес, жить в разных местах после получения определенной информации. Я не хочу делать из этого большой проблемы, но это то, что вы не можете игнорировать. У меня крепкая семья, мы научились с этим справляться“, – рассказала генпрокурор.

По словам Венедиктовой, муж возражал против того, чтобы она строила карьеру в органах прокуратуры, поскольку такая работа связана с определенной опасностью.

Он знал проблемы, с которыми я столкнусь. Но он полностью поддерживает меня с момента, когда я решила занять ее (должность генерального прокурора – ред.), у меня есть поддержка семьи в том, что я делаю, – заявила генпрокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Украины съехала с государственной дачи в Пуще-Водице, где жила после спецразрешения Кабмина.