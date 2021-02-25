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Насиловали и снимали на видео: В Мариуполе судят подростков

Комментариев: 2
Свои преступления парни выкладывали в сеть.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/don.gunp

В Мариуполе будут судить двух подростков, которых обвиняют в изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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По версии следствия, в марте 2020 года двое парней в возрасте 15 и 16 лет неоднократно совершали с потерпевшей действия сексуального характера без ее согласия. При этом свои действия парни снимали на телефон, а получившиеся видеоролики распространяли через Телеграм.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, житель Николаевщины сел на 12 лет за изнасилование ребенка. Мужчина надругался над несовершеннолетней дочерью своей гражданской жены.

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Теги: изнасилование, подростки, Мариуполь, Донецкая область
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Комментариев (2)
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shk67    25.02.2021, 19:42
Оценка:  +3
shk67
Петушки для зоны созрели.
PomoikaZE    25.02.2021, 19:36
Оценка:  +4
PomoikaZE
И зачем тут приговор суда? Посадите в правильную "хату" и никаких проблем.
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