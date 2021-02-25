Насиловали и снимали на видео: В Мариуполе судят подростков

Свои преступления парни выкладывали в сеть.

В Мариуполе будут судить двух подростков, которых обвиняют в изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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По версии следствия, в марте 2020 года двое парней в возрасте 15 и 16 лет неоднократно совершали с потерпевшей действия сексуального характера без ее согласия. При этом свои действия парни снимали на телефон, а получившиеся видеоролики распространяли через Телеграм.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, житель Николаевщины сел на 12 лет за изнасилование ребенка. Мужчина надругался над несовершеннолетней дочерью своей гражданской жены.