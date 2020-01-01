Директор упрекнула школьников за банты на одежде, брюки с дырой и целлюлит

Во Львовской области разгорелся скандал из-за замечаний директора учебного заведения о виде учеников старших классов.

Во Львовской области директор Сосновского лицея №2 Наталья Щербань сделала замечание относительно вида учащихся 10 класса. Кроме того, учительница указала одной из школьниц на целлюлит, который "некрасиво вырос". Разговор преподавателя с детьми был опубликован в Facebook на страничке Наше містечко Соснівка.

Директор упрекнула подростков, которые носят спортивные и дырявые штаны. "В таких брюках ходят в конюшню, но не больше", - заявила она.

Также ей не понравилось то, что девушки носят платки.

"Что за манера, я еще в свои годы могу надеть на себя какую-то шаль. А стоять платком сверху накрыться, как баба 30 лет. Девочки, это - не одежда! Я понимаю, что вы изо всех сил старались, перерыли весь гардеробчик", - добавила директор.

К тому же, Наталья Щербань обратила внимание одной из школьниц на целлюлит.

А в конце разговора она заявила, что не будет впускать учеников в школу, если они не изменят свой внешний вид.

"Завтра вас в школу не пущу. Просто накажу вас, ежели вы придете в таком виде. Приведите до завтра себя в порядок и найдите нормальные брюки", - подытожила Наталия Щербань.

Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что в школах учеников не имеют права заставлять носить обязательную форму.

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