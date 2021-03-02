Неосторожное обращение с оружием: на Донбассе погиб солдат

Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб 19-летний военнослужащий Андрей Мирча из Полтавской области. Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием, сообщает издание “Коло“ со ссылкой на заместителя военного комиссариата Полтавской области Эдуарда Бородая.

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Андрей Мирча проходил службу в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных запорожцев.

Он был родом из села Степановка Семеновского района Полтавской области. 18 марта ему должно было исполниться 20 лет. Андрей был старшим в многодетной семье (5 детей).

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Ранее стало известно, что за минувшие сутки, 1 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ. В результате один украинский военнослужащий получил ранение, а девять военнослужащих – боевые травмы, когда их автомобиль подорвался на мине.