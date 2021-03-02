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Неосторожное обращение с оружием: на Донбассе погиб солдат

Комментариев: 4
Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.
Андрей Мирча
Андрей Мирча
kolo.news

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб 19-летний военнослужащий Андрей Мирча из Полтавской области. Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием, сообщает издание “Коло“ со ссылкой на заместителя военного комиссариата Полтавской области Эдуарда Бородая.

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Андрей Мирча проходил службу в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных запорожцев.

Он был родом из села Степановка Семеновского района Полтавской области. 18 марта ему должно было исполниться 20 лет. Андрей был старшим в многодетной семье (5 детей).

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Ранее стало известно, что за минувшие сутки, 1 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ. В результате один украинский военнослужащий получил ранение, а девять военнослужащих – боевые травмы, когда их автомобиль подорвался на мине.

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Теги: Операция объединенных сил, военнослужащий, ВСУ, гибель, боевики
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Комментариев (4)
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naswevret    02.03.2021, 15:08
Оценка:  -20
naswevret
Он что,сел на бутылку с"коктейлем Молотова"?
nytxcdeer    02.03.2021, 14:23
Оценка:  -19
nytxcdeer
Жонглировал гранатой без чеки?Или неудачно"почистил пистолет"?
Vixerunt    02.03.2021, 14:31
Оценка:  +3
Vixerunt
типа у твоих русских наёмников которые сидят по ту сторону окопов не бывает инцидентов с огнестрельным оружием; это война уважаемый, там и не такое случается.
Olshankin    02.03.2021, 15:05
Оценка:  -1
Olshankin
На счет войны вас поправлю. Война - это конда отступают и наступают, с тысячами жертв. А когда годами сидят в одних и тех же заставах, блиндажах и окопах - то это скорее пограничные инциденты. Но солдата жаль, соболезную.
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