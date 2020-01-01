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Кравчук объяснил причину эскалации на Донбассе

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В последнее время боевики увеличили количество обстрелов.
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
facebook.com/UkrdelegationTCG/

Обострение ситуации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе – это реакция России на активизацию действий Украины по защите своих интересов. Такое заявление в интервью телеканалу “Дом“ сделал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

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“Очевидно, что активность российской стороны увеличилась“, - констатировал первый украинский президент.

Кравчук считает, что на действия России на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей повлияла более активная позиция Украины. Также свое слово сказали международные санкции. Поэтому, по его словам, Россия пытается доказать, что она, мол, тоже “не спит“.

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“Нам нужно на силу отвечать силой, на свободу – свободой, на переговоры - переговорами“, - сказал Кравчук.

Ранее Леонид Кравчук предложил перенести заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из Беларуси в другую страну. Причина - Минск слишком зависит от РФ.

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Теги: Операция объединенных сил, Донбасс, Леонид Кравчук, Украина, Россия
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