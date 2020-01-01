Укрпочта выпустила “пикантные” марки с изображением обнаженных женщин

Такая филателия впервые вводится в оборот за всю историю Украины.

Укрпочта выпустила серию марок Ее величество женщина в жанре “ню”.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Впервые в истории Украины в оборот введут марки с изображением обнаженных женщин. Первый выпуск будет представлен в Киеве 5 марта.

На первых марках будет работа Тараса Шевченко Одалиска, которую он создал в 1840 году. Также используют графические изображения Энергия II современного художника Андрея Чебыкина. Обе картины хранятся в музейных фондах Украины.

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Каждая марка выйдет тиражом 130 тыс. экз. Также к ним выпустят тематические конверты и карточки.

Лист с девятью марками будет стоить 81 грн, конверты и картмаксимумы – 4 грн. Конверты со спецгашением и карточкой обойдутся в 18,8 грн.

Укрпочта впервые выпустила ню-марки ukrposhta.ua

Укрпочта впервые выпустила ню-марки ukrposhta.ua

Напомним, ранее мы писали, что ошибка Укрзализныци вызвала флешмоб в соцсети.

